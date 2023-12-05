هل يخضع تير شتيغن الى جراحة في الظهر؟

ترك تشافي هيرنانديز عبارة مقلقة في مؤتمره الصحفي بعد المباراة التي انتهت الى فوز فريقه برشلونة على ضيفه أتليتكو مدريد (1-0) ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني.ورداً على سؤال حول حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قال مدرب برشلونة "مارك يعاني من عدم الراحة في ظهره، وسنرى كيف تسير الأمور هذا الأسبوع، مهما كان ما يجب أن نعلنه سنقوله، لديه مضايقات وسنرى".وبهذه الجملة، ترك المدرب في الهواء احتمال أن يضطر حارس المرمى الألماني إلى التوقف لفترة أطول، وقيل أنه سيتعين عليه الخضوع لعملية جراحية، ومن المتوقع أن يتم معرفة المزيد من المعلومات حول حالته قريباً جداً.وغاب تير شتيجن عن المنتخب الألماني في فترة التوقف الدولية الأخيرة، كما غاب عن ثلاث مباريات لبرشلونة ورايو فاليكانو وبورتو وأتليتكو مدريد.وبالأمس، وعقب إجراء الفحوصات الطبية، بشأن الخضوع لجراحة أو استكمال العلاج المحافظ، طلب شتيجن، من النادي الكاتالوني مهلة للتفكير، ودراسة الأمر مع الأطباء، واستعراض كل السيناريوهات المحتملة، قبل اتخاذ قراره.وأشارت صحيفة سبورت إلى أن حالة تير شتيجن تحتاج لتدخل جراحي، إذا أراد حلا جذريا وأكثر فاعلية للإصابة على المدى الطويل، وهو ما يعني الغياب عن المباريات لعدة أسابيع، اما اذا اختار العلاج المحافظ، فإنه لن يكون متاحا أيضا للعب في المباراة المقبلة ضد جيرونا.