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جديد قضية داني ألفيس .. هذا ما طلبته الضحية

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جديد قضية داني ألفيس .. هذا ما طلبته الضحية
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كرة القدم

2023-12-06 | 00:29
جديد قضية داني ألفيس .. هذا ما طلبته الضحية

قدمت ضحية الاغتصاب المزعوم من قبل داني ألفيس لائحة اتهامه

في أحدث تطور قضائي، قدمت ضحية الاغتصاب المزعوم من قبل داني ألفيس لائحة اتهامه التي تطلب  فيها العقوبة القصوى البالغة اثني عشر عاما في السجن للاعب كرة القدم البرازيلي. 
وقامت محامية المرأة، إستر غارسيا، بإضفاء الطابع الرسمي على هذا الطلب أمام محكمة برشلونة، مدعومة بمكتب المدعي العام الذي طلب، الأسبوع الماضي، تسع سنوات في السجن وخمس سنوات من المراقبة.
وتوافق محامي الدفاع والمدعي العام على طلب تعويض 150 الف يورو، عن الأضرار والإصابات، ومن المتوقع أن يسعى دفاع ألفيس، بقيادة المحامية إينيس غوارديولا، إلى التبرئة، والتركيز على أن العلاقة كانت بالتراضي خلال ليل 31 كانون الاول - ديسمبر، في حمام غرفة محجوزة في ملهى ساتون الليلي.

جديد قضية داني ألفيس .. هذا ما طلبته الضحية

رياضة

كرة القدم

داني ألفيس

إستر غارسيا

برشلونة

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