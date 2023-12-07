استون فيلا يتسلّق المجد ويكتب تاريخه بين الكبار

بعد فوزه على مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز

بعد فوزه على مانشستر سيتي (1-0) ضمن الجولة 15 من الدوري الانجليزي الممتاز، بات استون فيلا على بُعد مباراة واحدة فقط من الوصول الى اول 15 فوز متتالي على ارضه منذ تأسيس النادي.

وكانت الخسارة الوحيدة التي تعرض لها استون فيلا قبل افتتاح سلسلة الفوز هذه امام ارسنال، متصدر البطولة، وللصدف ستكون مباراته المقبلة مع الفريق نفسه.

ويُقدّم استون فيلا موسماً مثالياً بقيادة المدرب الاسباني أوناي إيمري، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في 2 وخسر 3 فقط، وبات يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، متقدماً على مانشستر سيتي (30) ومتأخراً عن أرسنال (36) وليفربول (34).



