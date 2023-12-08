رأي أرجنتيني مثير للجدل بشأن ميسي ومارادونا وبيليه

قدّم الأرجنتيني رينالدو ميرلو، رأياً مثيراً للجدل حول أكبر نقاش في كل العصور، من خلال الإشارة إلى أن البرازيلي بيليه كان كلاعب كرة قدم أفضل من دييغو مارادونا ومن ليونيل ميسي ومن كل ما وصلا إليه.وقبل ميسي، كان من المحتم أن مارادونا هو أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين وربما العالم، ولكن بعد فوزه بكأس العالم، جعل "لا بولغا" المقارنة بين اللاعبين تتحول إلى مقارنة "ثلاثية".ولا يزال بيليه، برأي الكثيرين، الأفضل في التاريخ برصيد أكثر من 1000 هدف باسمه، وقد أكد المدافع والمدرب الأرجنتيني الأسطوري رينالدو ميرلو أن البرازيلي كان أفضل من الأرجنتينيين، وصرّح "موستازا" أن بيليه هو أفضل لاعب في كل العصور على حساب كلّ من ميسي ومارادونا، وأنّ ميسي لن ينجح بالمراوغة أمامه، لو تواجها.وينضم "موستازا" إلى عدد من الأرجنتينيين الذين أشادوا ببيليه واعتبروه الأفضل على الإطلاق على حساب ميسي ومارادونا، ومن بينهم مدرب بطل العالم عام 1978 سيزار لويس مينوتي، حارس المرمى السابق هوغو "لوكو" جاتي وألفيو "كوكو" بازيلي.