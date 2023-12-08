الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

رأي أرجنتيني مثير للجدل بشأن ميسي ومارادونا وبيليه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رأي أرجنتيني مثير للجدل بشأن ميسي ومارادونا وبيليه
A-
A+

كرة القدم

2023-12-08 | 05:35
رأي أرجنتيني مثير للجدل بشأن ميسي ومارادونا وبيليه

قدّم الأرجنتيني رينالدو ميرلو رأياً مثيراً للجدل

قدّم الأرجنتيني رينالدو ميرلو، رأياً مثيراً للجدل حول أكبر نقاش في كل العصور، من خلال الإشارة إلى أن البرازيلي بيليه كان كلاعب كرة قدم أفضل من دييغو مارادونا ومن ليونيل ميسي ومن كل ما وصلا إليه.
وقبل ميسي، كان من المحتم أن مارادونا هو أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين وربما العالم، ولكن بعد فوزه بكأس العالم، جعل "لا بولغا" المقارنة بين اللاعبين تتحول إلى مقارنة "ثلاثية".
ولا يزال بيليه، برأي الكثيرين، الأفضل في التاريخ برصيد أكثر من 1000 هدف باسمه، وقد أكد المدافع والمدرب الأرجنتيني الأسطوري رينالدو ميرلو أن البرازيلي كان أفضل من الأرجنتينيين، وصرّح "موستازا" أن بيليه هو أفضل لاعب في كل العصور على حساب كلّ من ميسي ومارادونا، وأنّ ميسي لن ينجح بالمراوغة أمامه، لو تواجها.
وينضم "موستازا" إلى عدد من الأرجنتينيين الذين أشادوا ببيليه واعتبروه الأفضل على الإطلاق على حساب ميسي ومارادونا، ومن بينهم مدرب بطل العالم عام 1978 سيزار لويس مينوتي، حارس المرمى السابق هوغو "لوكو" جاتي وألفيو "كوكو" بازيلي.
 
رأي أرجنتيني مثير للجدل بشأن ميسي ومارادونا وبيليه

رياضة

كرة القدم

رينالدو ميرلو

بيليه

دييغو مارادونا

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجمهور البرازيلي استعد لكأس العالم للأندية بـ"الحطة والعقال" السعوديين
مشجعو لوتون تاون الأكثر جاذبية في الدوري الإنجليزي

اقرأ ايضا في كرة القدم

الجمهور البرازيلي استعد لكأس العالم للأندية بـ"الحطة والعقال" السعوديين
05:37

الجمهور البرازيلي استعد لكأس العالم للأندية بـ"الحطة والعقال" السعوديين

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل في السعودية مسابقة كأس العالم للأندية

05:37

الجمهور البرازيلي استعد لكأس العالم للأندية بـ"الحطة والعقال" السعوديين

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل في السعودية مسابقة كأس العالم للأندية

مشجعو لوتون تاون الأكثر جاذبية في الدوري الإنجليزي
05:18

مشجعو لوتون تاون الأكثر جاذبية في الدوري الإنجليزي

تم اختيار مشجعي لوتون تاون على أنهم الأكثر جاذبية

05:18

مشجعو لوتون تاون الأكثر جاذبية في الدوري الإنجليزي

تم اختيار مشجعي لوتون تاون على أنهم الأكثر جاذبية

أزمة جديدة تضرب كرة القدم البرازيلية
05:16

أزمة جديدة تضرب كرة القدم البرازيلية

بعد العروض والنتائج السيئة للمنتخب البرازيلي

05:16

أزمة جديدة تضرب كرة القدم البرازيلية

بعد العروض والنتائج السيئة للمنتخب البرازيلي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023