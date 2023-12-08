الجمهور البرازيلي استعد لكأس العالم للأندية بـ"الحطة والعقال" السعوديين

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل في السعودية مسابقة كأس العالم للأندية

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل في السعودية مسابقة كأس العالم للأندية، حيث يلعب اتحاد جدّة المُضيف مع أوكلاند سيتي الاسترالي افتتاحاً، ويليه يوم الجمعة المقبل الفائز بينهما مع الأهلي المصري، كما يلعب ليون المكسيكي بمواجهة اوروا ريد دياموندز الياباني.

ويوم الاثنين، الثامن عشر من الجاري، يلعب الفائز من مواجهة الأهلي مع اتحاد جدّة أو أوكلاند سيتي الاسترالي مع فلومينينسي البرازيلي، بطل مسابقة ليبرتادوريس، ..

جمهور النادي البرازيلي الذي اختتم موسمه المحلي بالحلول في المرتبة الثامنة أعدّ نفسه لكأس العالم للأندية مُعمماً صوراً جماعية وجانبٌ منه يرتدي "الحطّة والعقال" السعوديين، بإعتبار أنها البلد المُضيف للمسابقة التي يشارك فيها ايضاً، مانشستر سيتي الانجليزي.



