هذا هو اللاعب الأكثر تهديفاً في الدوريات الاوروبية

17 هدفاً هي حصيلته في 15 مباراة في الدوري الهولندي، ساعدت فريقه فيينورد على الاحتفاظ بفرص المنافسة على الصدارة، اذ يحتل الوصافة برصيد 35 نقطة، بفرق عشر نقاط عن ايندهوفن.وفي الواقع، لم يسجل أي لاعب في أوروبا أهدافاً في مسابقة الدوري هذا الموسم حتى الآن، أكثر من سانتياغو خيمينيز، نجم فيينورد، الارجنتيني المولد، المكسيكي الجنسية.وذكرت وسائل اعلام، أنه على الرغم من قُرب انضمام البرازيلي فيتور روكي، فإن برشلونة وضع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، على راداره، وهو ما فعله أيضاً غريمه الأزلي ريال مدريد، كما اكد وكيله موريس بانغانيلو بأن أتلتيكو مدريد وتوتنهام هوتسبر وإنتر وميلان ولاتسيو ونابولي أعربوا عن اهتمامهم بموكله.