فيديو - الآلاف استقبلوا إندريك احتفالاً باللقب

حصد بالميراس لقب الدوري البرازيلي للمرة الثانية توالياً

أول أمس، حصد بالميراس لقب الدوري البرازيلي، على الرغم من أنه كان في الصفوف الخلفية معظم الموسم، واحتفل لاعبوه باللقب مع جماهيرهم، لا سيّما الواعد إندريك.

ويبلغ إندريك 17 عاماً، وهو سيكون فور بلوغ الثامنة عشر في 12 تموز - يوليو 2024 لاعباً لريال مدريد الاسباني.

وقال إندريك أنه بدأ بتعلم اللغة الإسبانية قبل انضمامه إلى "الميرينجي"، بعد ان ساهم في فوز بالميراس، بلقب الدوري، للمرة الثانية توالياً والثانية عشر في تاريخه.