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فيديو - بورخا يصل الى التدريبات في "سيات باندا" قديمة" !!

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فيديو - بورخا يصل الى التدريبات في &quot;سيات باندا&quot; قديمة&quot; !!
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كرة القدم

2023-12-10 | 02:52
فيديو - بورخا يصل الى التدريبات في "سيات باندا" قديمة" !!

لديه شخصية خاصة لطيفة وغريبة أحياناً

بورخا إغليسياس، ليس لاعباً مثل الآخرين، إذ أن لديه شخصية خاصة لطيفة وغريبة أحياناً، تجعله محبوباً خارج الملاعب.
على سبيل المثال، وصل بورخا الى تدريبات فريقه ريال بيتيس الأخيرة قبيل مواجهة ريال مدريد، وهو يقود سيارة قديمة جداً هي "سيات باندا"، وهي المرّة الثانية التي يظهر في الآلية نفسها، بعد تعاقده مع سيكست، شركة تأجير السيارات الألمانية المعروفة.
وأرادت الشركة تمرير شعارها، وهو أن مطلب الزبون موجود لديها مهما كان، حتى نموذج "سيات باندا" المتواضع متوفر أيضاً.
وانتهت المباراة التي جرت مساء أمس السبت على ملعب بينتو فيامارين ضمن الجولة 16 من الدوري الاسباني الى التعادل (1-1).
 
 
فيديو - بورخا يصل الى التدريبات في "سيات باندا" قديمة" !!

رياضة

كرة القدم

بورخا إغليسياس

ريال بيتيس

ريال مدريد

الدوري الاسباني

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