فيديو - بيلينغهام سجّل وحيّا مُشجع بيتيس فما هو السبب؟

This Jude Bellingham celebration in front of the Betis fan insulting him. 😂 pic.twitter.com/GncD7BtbWK — TC (@totalcristiano) December 10, 2023

وجه جود بيلينجهام احتفاله بهدفه في مرمى ريال بيتيس يوم السبت الفائت ضمن الجولة 16 من الدوري الاسباني نحو مشجع واحد على وجه الخصوص.فقد واصل بيلينجهام بدايته الرائعة مع "النادي الملكي" بتسجيله هدفه رقم 16 في 18 مباراة، قبل أن يتعادل فريقه (1-1) مع مضيفه ريال بيتيس، ثم اتجه لأداء احتفاليته الخاصة، فوقف رافعاً ذراعيه أمام مشجعي بيتيس، ثم أرسل قبلة، وأشار إلى مشجع كان يوجه إصبعه الأوسط نحو اللاعب.وفي مطلق الأحوال، فقد استفاد جيرونا من تعادل ريال مدريد، وانفرد بصدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على برشلونة مساء أمس الأحد (4-2).