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فيديو - بيلينغهام سجّل وحيّا مُشجع بيتيس فما هو السبب؟

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فيديو - بيلينغهام سجّل وحيّا مُشجع بيتيس فما هو السبب؟
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كرة القدم

2023-12-11 | 00:31
فيديو - بيلينغهام سجّل وحيّا مُشجع بيتيس فما هو السبب؟

وجه بيلينجهام احتفاله نحو مشجع واحد

وجه جود بيلينجهام احتفاله بهدفه في مرمى ريال بيتيس يوم السبت الفائت ضمن الجولة 16 من الدوري الاسباني نحو مشجع واحد على وجه الخصوص.
فقد واصل بيلينجهام بدايته الرائعة مع "النادي الملكي" بتسجيله هدفه رقم 16 في 18 مباراة، قبل أن يتعادل فريقه (1-1) مع مضيفه ريال بيتيس، ثم اتجه لأداء احتفاليته الخاصة، فوقف رافعاً ذراعيه أمام مشجعي بيتيس، ثم أرسل قبلة، وأشار إلى مشجع كان يوجه إصبعه الأوسط نحو اللاعب.
وفي مطلق الأحوال، فقد استفاد جيرونا من تعادل ريال مدريد، وانفرد بصدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على برشلونة مساء أمس الأحد (4-2).
 
 
فيديو - بيلينغهام سجّل وحيّا مُشجع بيتيس فما هو السبب؟

رياضة

كرة القدم

جود بيلينجهام

ريال بيتيس

الدوري الاسباني

جيرونا

برشلونة

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