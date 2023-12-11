جيرونا ليس صدفة ومدربه تفوق على الكبار

أسقط جاره الكاتالونيّ برشلونة (4-2) في عقر داره

أكد جيرونا أنه ليس صدفة، حين أسقط جاره الكاتالونيّ برشلونة (4-2) في عقر داره، وبرهن أن صدارته للدوري الاسباني مُستحقة، وذكّر بأن خسارته الوحيدة هذا الموسم، والتي جاءت أمام ريال مدريد ما كانت لتقع لولا سوء حظه في تلك المباراة، وإهدار مهاجميه لفرصهم السهلة.

جيرونا، الفريق المغمور، نجح مدربه الشاب ميغيل أنخل سانشيز مينوز، واختصاراً ميشال، لاعب سابق، لعب في رايو فاليكانو على دفعتين، تخللهما الانتقال الى الميريا ومورسيا وملقة، والعودة لإنهاء مسيرته في نادي الام، وقد شارك مع مختلف الفئات السنيّة للمنتخب الاسباني، دون الاول.

درب ميشال البالغ 49 عاماً، شباب فريقه رايو فاليكانو (2016-2017) ثم الفريق الاول (2017-2019) فهويسكا (2019-2021) حيث تسلّم جيرونا، وهو أحد الأندية التابعة لمجموعة السيتي.

ومجموعة سيتي، هي شركة قابضة تأسست في العام 2014، للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من نوادي كرة القدم، وتشرف عليها مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، وتضم عدداً من الأندية، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، نيويورك سيتي الاميركي، ملبورن سيتي الأسترالي، يوكوهاما مارينوس الياباني، لوميل البلجيكي، مومباي سيتي الهندي وجيرونا الاسباني وسواهم.

يتصدر جيرونا الدوري الاسباني بعد مرور 16 جولة برصيد 41 نقطة جمعها من 13 انتصار وتعادلين وهزيمة واحدة، وخلفه ريال مدريد (39) ثم برشلونة وأتليتكو مدريد (34) وللأخير مباراة مؤجلة.