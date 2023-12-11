القصة الكاملة لعرض بايرن ميونيخ لرونالد أراوخو

بايرن على استعداد لدفع رسوم انتقال هائلة لرونالد أراوخو

رد توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، في مؤتمر صحفي على المعلومات التي أشارت إلى مكالمة افتراضية منه إلى رونالد أراوخو، نجم برشلونة، لإقناعه بالتوقيع للفريق الألماني خلال سوق الانتقالات الشتوي.

أجاب المدرب "لن أعلق على ذلك بأي شكل من الأشكال، نحن نتحدث فقط عن لاعبينا، لقد تحدثت أيضا مع والدتي عبر الهاتف، ولم تكن هناك أخبار حول هذا الموضوع".

وجاءت كلمات المدرب بعدما ذكرته "سكاي سبورتس ألمانيا" عن مكالمة هاتفية بين توخيل وكريستوف فرويند (المدير الرياضي لبايرن) من جهة مع أراوخو من جهة ثانية، لاستكشاف امكانية انتقال مدافع برشلونة الى البايرن.

ووفقا للصحفي فلوريان بليتنبرغ، صاحب الخبر المذكور، فإن بايرن على استعداد لدفع رسوم انتقال هائلة لرونالد أراوخو، البالغ 24 عاماً، تصل الى 100 مليون يورو، والسبب هو قوة شكيمة اللاعب الاوروغوياني، وإصابة المدافع الهولندي دي ليخت.

وذكرت موندو ديبورتيفو، أن بايرن جدّي بشأن أراوخو، الذي سيحصل على زيادة في الراتب، لكنه رفض العرض، وأكدت أن النادي الالماني ليس الوحيد الذي سأل عنه، إذ فعل مانشستر يونايتد الانجليزي، الذي عرض عليه ضعف ما يكسبه الآن.

وختمت الصحيفة، في برشلونة يعتبرون أنه من الطبيعي أن يتلقى أراوخو عروضاً قوية بسبب جودته الكبيرة وشبابه، لكن عقده يمتد حتى العام 2026 مع شرط إنهاء بقيمة 1000 مليون يورو، وهو لا يريد المغادرة.



