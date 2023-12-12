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الصورة المُذهلة لأغرب نفق يوصل مانشستر سيتي الى الملعب

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الصورة المُذهلة لأغرب نفق يوصل مانشستر سيتي الى الملعب
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كرة القدم

2023-12-11 | 23:50
الصورة المُذهلة لأغرب نفق يوصل مانشستر سيتي الى الملعب

ممرٌ على شكل وعاء أو بقايا عصر مضى

عندما يتحدث الناس عن الشهرة التي يتمتع فيها النفق الموصل الى أرض الملعب، فإن نجوم كرة القدم يُدركون أنك تتحدث عن ذلك الكائن في ملعب راجكو ميتيتش في بلغراد.
يقال بأن طول النفق يحتاج الى دقيقتين للمرور فيه وصولاً الى أرض الميدان، حيث يشاهد اللاعبون طوال الوقت رسوماً ملونة "كما لو كانوا مصارعين"، كما قالت ألكساندريا، المرشد السياحي لنادي رد ستار بلغراد.
ممرٌ على شكل وعاء، أو بقايا عصر مضى، كما تدّعي الحكايات، وهناك سيكون موعد مانشستر سيتي ليلة الاربعاء حين يواجه رد ستار بلغراد (crvena zvezda) في الجولة الاخيرة من مباريات المجموعة السابعة من دوري ابطال اوروبا، علماً أن الفريق الإنجليزي ضمن الصدارة وضمن الفريق المُضيف الذيل.
 
الصورة المُذهلة لأغرب نفق يوصل مانشستر سيتي الى الملعب

رياضة

كرة القدم

راجكو ميتيتش

مانشستر سيتي

رد ستار بلغراد

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دوري ابطال اوروبا

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