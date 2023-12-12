الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

هل وصلت الأمور بين سيرجيو راموس وبيلار روبيو الى الطلاق؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل وصلت الأمور بين سيرجيو راموس وبيلار روبيو الى الطلاق؟
A-
A+

كرة القدم

2023-12-11 | 23:52
هل وصلت الأمور بين سيرجيو راموس وبيلار روبيو الى الطلاق؟

بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج

بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج، انتشرت شائعات عن انفصال محتمل، بين سيرجيو راموس وبيلار روبيو، والسبب الرئيسي على ما يبدو، هو نمط المعيشة المختلف، حيث يفضل اللاعب العيش في مدينته الأم إشبيلية، حيث يلعب حالياً مع ناديها، وتُفضّل مقدّمة البرامج الاقامة في العاصمة مدريد. 
وقبل بضعة أيام، حاول راموس وضع حد للتكهنات التي تنتشر من خلال إظهار دعمه لزوجته عبر الشبكات الاجتماعية، ولكن هناك بعض الأدلة ذات الوزن الأكبر من هذه الرسائل البسيطة، ومنها أنهما حالياً في مكانين مختلفين، على عكس العام الماضي حيث كانا يُعدّان معاً لعيد الميلاد.
 
هل وصلت الأمور بين سيرجيو راموس وبيلار روبيو الى الطلاق؟

رياضة

كرة القدم

سيرجيو راموس

بيلار روبيو

إشبيلية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجم مانشستر سيتي يواصل حملته على النساء المُذيعات !!
الصورة المُذهلة لأغرب نفق يوصل مانشستر سيتي الى الملعب

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - احتفال جنونيّ لنادي من الدرجة السادسة سيواجه سان جيرمان
00:22

فيديو - احتفال جنونيّ لنادي من الدرجة السادسة سيواجه سان جيرمان

بقي 64 نادياً فقط من أصل 7355 في دور الـ32 من كأس فرنسا

00:22

فيديو - احتفال جنونيّ لنادي من الدرجة السادسة سيواجه سان جيرمان

بقي 64 نادياً فقط من أصل 7355 في دور الـ32 من كأس فرنسا

فيديو - سحب زميله المُصاب الى ارض الملعب ليُضيّع الوقت !
00:21

فيديو - سحب زميله المُصاب الى ارض الملعب ليُضيّع الوقت !

كان ساسولو متقدماً بهدف على مضيفه كالياري

00:21

فيديو - سحب زميله المُصاب الى ارض الملعب ليُضيّع الوقت !

كان ساسولو متقدماً بهدف على مضيفه كالياري

نجمة اباحية عاشرت نيمار تدّعي تواصل ميسي معها
23:55

نجمة اباحية عاشرت نيمار تدّعي تواصل ميسي معها

كان يائساً لرؤيتها بعيداً عن عينيّ زوجته أنتونيلا روكوزو طبعاً !!

23:55

نجمة اباحية عاشرت نيمار تدّعي تواصل ميسي معها

كان يائساً لرؤيتها بعيداً عن عينيّ زوجته أنتونيلا روكوزو طبعاً !!

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023