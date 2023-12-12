هل وصلت الأمور بين سيرجيو راموس وبيلار روبيو الى الطلاق؟

بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج، انتشرت شائعات عن انفصال محتمل، بين سيرجيو راموس وبيلار روبيو، والسبب الرئيسي على ما يبدو، هو نمط المعيشة المختلف، حيث يفضل اللاعب العيش في مدينته الأم إشبيلية، حيث يلعب حالياً مع ناديها، وتُفضّل مقدّمة البرامج الاقامة في العاصمة مدريد.وقبل بضعة أيام، حاول راموس وضع حد للتكهنات التي تنتشر من خلال إظهار دعمه لزوجته عبر الشبكات الاجتماعية، ولكن هناك بعض الأدلة ذات الوزن الأكبر من هذه الرسائل البسيطة، ومنها أنهما حالياً في مكانين مختلفين، على عكس العام الماضي حيث كانا يُعدّان معاً لعيد الميلاد.