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نجمة اباحية عاشرت نيمار تدّعي تواصل ميسي معها

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نجمة اباحية عاشرت نيمار تدّعي تواصل ميسي معها
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كرة القدم

2023-12-11 | 23:55
نجمة اباحية عاشرت نيمار تدّعي تواصل ميسي معها

كان يائساً لرؤيتها بعيداً عن عينيّ زوجته أنتونيلا روكوزو طبعاً !!

قالت فرناندا كامبوس، نجمة الافلام الاباحية السابقة إن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كان يائساً لرؤيتها بعيداً عن عينيّ زوجته أنتونيلا روكوزو طبعاً.
وجاء هذا "الادّعاء" في الوقت الذي أفادت فيه تقارير أن نجم برشلونة السابق وزوجته يتوقعان طفلهما الرابع، وقد أخبرت فرناندا متابعيها البالغ عددهم 730 ألف متابع على انستغرام، أنّ ميسي هو من بدأ التواصل معها عندما أرسل لها رسالة.
وإدّعت فرناندا أنّ ميسي توسل إليها "أين يمكنني رؤيتك؟ لا أستطيع التّحدّث كثيراً، أين تعيشين في البرازيل؟"، وقالت "لقد رأى ميسي قصتي على انستاغرام وأعجب بها قبل خمسة أيام"، وأضافت "أنّ التقارب بدأ عندما أعجبت ببعض منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضحت فرناندا "أعجبت ببعض منشوراته وهذا كل شيء، فأرسل لي رسالة"، علماً أنها نفسها كانت قد زعمت في وقت سابق أنها أمضت ليلة مع النجم البرازيلي نيمار في شقة فاخرة في ساو باولو، بعد ان غازلها عبر انستغرام خلال كأس العالم 2022 في قطر.
وزعمت أيضاً أنّ نيمار استمر في إرسال رسائل لها والاتصال بها عبر الفيديو حتى العام الجاري، ودعاها في حزيران - يونيو، إلى شقة فاخرة في ساو باولو.
وقالت المؤثرة لوسائل الإعلام البرازيلية إنها لم تكن لديها فكرة عن أن لاعب سانتوس وبرشلونة السابق لا يزال على علاقة مع صديقته برونا بيانكاردي، وقالت إنها اكتشفت ذلك في اليوم التالي، بعد أن شارك نيمار صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بيوم العشاق، فشعرت بأنّه استغلها.
 
نجمة اباحية عاشرت نيمار تدّعي تواصل ميسي معها

رياضة

كرة القدم

فرناندا كامبوس

ليونيل ميسي

أنتونيلا روكوزو

برشلونة

نيمار

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