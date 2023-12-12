نجم مانشستر سيتي يواصل حملته على النساء المُذيعات !!

ترك جوي بارتون جدلاً واسعاً بعد أن اتهم كورتني سويتمان كيرك من سكاي سبورتس بفهم الحقائق بشكل خاطئ خلال فوز ليفربول على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم بتعرضه للسخرية لسارينا ويجمان، في سياق موقفه ضد النساء اللائي يغطين كرة القدم للرجال.وعلّق لاعب خط وسط مانشستر سيتي السابق على كلام سويتمان كيرك، لاعبة ليفربول السابقة، التي قالت "إندو يسجل بأربطته" فردّ "أي شخص ممن لديه معرفة بكرة القدم رأى أن إندو سجل بجانب قدمه".وفي حديث آخر، قام بارتون بتشويه اسم مديرة منتخب إنجلترا للسيدات سارينا ويجمان مرتين، بما في ذلك تسميتها بـ"ساندر".وقارن في وقت سابق النساء اللواتي يعلقن على كرة القدم بالرجال الذين يتحدثون عن الحياكة، ودعا هؤلاء إلى مقاطعة مشاهدة المباريات التي تديرها مذيعات وناقدات، ووصف أولئك الذين تحدوه بأنهم خصيان".