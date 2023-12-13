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مشاهد مرعبة - صاعقة تقتل لاعباً وتصيب ستة خلال مباراة

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مشاهد مرعبة - صاعقة تقتل لاعباً وتصيب ستة خلال مباراة
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كرة القدم

2023-12-13 | 00:07
مشاهد مرعبة - صاعقة تقتل لاعباً وتصيب ستة خلال مباراة

ضربت صاعقة هائلة ملعباً لكرة القدم خلال مباراة للهواة

كانت لحظة مرعبة، حين ضربت صاعقة هائلة ملعباً لكرة القدم، خلال مباراة للهواة، ما أسفر عن مقتل لاعب وإصابة ستة آخرين في البرازيل.
الضحية هو كايو هنريكي دي ليما غونكالفيس، ويبلغ من العمر 21 عاماً، بحسب ما أُعلِن من قبل الشرطة في سانتو أنطونيو دا بلاتينا، وأفادت وسائل إعلام محلية أنه نقل إلى المستشفى بعد الحادثة التي وقعت في العاشر من كانون الاول - ديسمبر، لكنه توفي بعد فترة وجيزة.
واظهرت لقطات فيديو تقشعر لها الأبدان تم تسجيلها بعد لحظات من الضربة، أن الملعب كان مليئاً باللاعبين والمسؤولين، وهم يتسابقون للانتقال إلى بر الأمان والعلاج الطبي.
وتسببت السحب الرعدية في هطول أمطار غزيرة، وبدا أن خطر حدوث صاعقة ثانية ممكناً في أي لحظة.
وكان غونكالفيس يلعب لفريقه يونياو جايرينسي ضد يونيدوس، في مباراة كأس الهواة في ملعب خوسيه إليوتريو دا سيلفا، وبقي خمسة من زملائه في مستشفى محلي تحت المراقبة، في حين تم نقل لاعب سادس مصاب بجروح خطيرة إلى مستشفى إقليمي.
 
مشاهد مرعبة - صاعقة تقتل لاعباً وتصيب ستة خلال مباراة

رياضة

كرة القدم

كايو هنريكي دي ليما غونكالفيس

يونياو جايرينسي

يونيدوس

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