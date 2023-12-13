نادٍ هولنديّ يتربّع على قمّة أوروبا بلا هزيمة فمن هو؟

بات النادي الوحيد في أوروبا الذي لم يُهزم منذ انطلاقة بطولات الموسم

مع خسارة فيرتوس في الجولة 12، وفوز ايندهوفن في الجولة 15، تبدّلت الأحوال، وبات العملاق الهولندي النادي الوحيد في أوروبا الذي لم يُهزم منذ انطلاقة بطولات الموسم 2023-2024.

فقد خسر فيرتوس، متصدر دوري سان مارينو، وجاء سقوطه قاسياً (0-3) أمام كوزموس في الجولة 12، لكنه بقي في القمة برصيد 33 نقطة، جمعها من 11 انتصاراً، في البطولة التي تضم 16 نادياً، متقدماً بنقطتين على لافيوريتا.

أما أيندهوفن، فقد سجل فوزه الخامس عشر، وجاء على ضيفه هيرينفين بنتيجة (2-0) ليرفع رصيده الى 45 نقطة، أي بعلامة كاملة، مُبتعداً بعشر نقاط عن أقرب منافسيه فيينورد، وهو يمتلك أفضل هجوم بـ52 هدفاً وأفضل دفاع حيث تلقى ستة أهداف فقط.



