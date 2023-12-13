الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

نادٍ هولنديّ يتربّع على قمّة أوروبا بلا هزيمة فمن هو؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نادٍ هولنديّ يتربّع على قمّة أوروبا بلا هزيمة فمن هو؟
A-
A+

كرة القدم

2023-12-13 | 00:12
نادٍ هولنديّ يتربّع على قمّة أوروبا بلا هزيمة فمن هو؟

بات النادي الوحيد في أوروبا الذي لم يُهزم منذ انطلاقة بطولات الموسم

مع خسارة فيرتوس في الجولة 12، وفوز ايندهوفن في الجولة 15، تبدّلت الأحوال، وبات العملاق الهولندي النادي الوحيد في أوروبا الذي لم يُهزم منذ انطلاقة بطولات الموسم 2023-2024.
فقد خسر فيرتوس، متصدر دوري سان مارينو، وجاء سقوطه قاسياً (0-3) أمام كوزموس في الجولة 12، لكنه بقي في القمة برصيد 33 نقطة، جمعها من 11 انتصاراً، في البطولة التي تضم 16 نادياً، متقدماً بنقطتين على لافيوريتا.
أما أيندهوفن، فقد سجل فوزه الخامس عشر، وجاء على ضيفه هيرينفين بنتيجة (2-0) ليرفع رصيده الى 45 نقطة، أي بعلامة كاملة، مُبتعداً بعشر نقاط عن أقرب منافسيه فيينورد، وهو يمتلك أفضل هجوم بـ52 هدفاً وأفضل دفاع حيث تلقى ستة أهداف فقط.

نادٍ هولنديّ يتربّع على قمّة أوروبا بلا هزيمة فمن هو؟

رياضة

كرة القدم

فيرتوس

ايندهوفن

هيرينفين

فيينورد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجدل حول تن هاج: استبدل رونالدو بمهاجم رصيده صفر
ليفربول يحتفي بأهداف محمد صلاح الـ200

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - إليكم مجموعة القمصان المُذهلة التي يمتلكها سباليتي
00:18

فيديو - إليكم مجموعة القمصان المُذهلة التي يمتلكها سباليتي

سباليتي هو المدير الفني الحالي للمنتخب الايطالي

00:18

فيديو - إليكم مجموعة القمصان المُذهلة التي يمتلكها سباليتي

سباليتي هو المدير الفني الحالي للمنتخب الايطالي

حسمٌ مُحتمل لـ 141 نقطة من رصيد النادي الويلزي !!
00:17

حسمٌ مُحتمل لـ 141 نقطة من رصيد النادي الويلزي !!

بونتيبريد يونايتد نادٍ من الدرجة الأولى الويلزية

00:17

حسمٌ مُحتمل لـ 141 نقطة من رصيد النادي الويلزي !!

بونتيبريد يونايتد نادٍ من الدرجة الأولى الويلزية

فيتور روكي تزوج قبل الانتقال الى برشلونة
00:15

فيتور روكي تزوج قبل الانتقال الى برشلونة

سينضم إلى نادي برشلونة في الأسابيع المقبلة

00:15

فيتور روكي تزوج قبل الانتقال الى برشلونة

سينضم إلى نادي برشلونة في الأسابيع المقبلة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023