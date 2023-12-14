تشافي يُحطّم رقماً قياسياً سلبيّاً لبرشلونة .. ويامال يتألق

بهزيمة فريقه برشلونة أمام مضيفه رويال انتويرب البلجيكي (2-3) في آخر جولة من جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بات المدرب الاسباني تشافي هرنانديز صاحب رقم تاريخي، ولكن سلبي، في المسابقة، فيما يتعلق بالبلاوغرانا.وصحيح أن برشلونة كان ضامناً للتأهل وفي الصدارة عن المجموعة الثامنة، فقد بات لتشافي أعلى نسبة هزائم في تاريخ النادي خلال بطولة دوري أبطال أوروبا بنسبة 42.86 بالمائة وأقل نسبة انتصارات وهي 42.86 بالمائة.ولا يبدو برشلونة في حال طيبة، إذ ظهر مُتصدّعاً وغير متناغم وهي الهزيمة التالية له بعد السقوط في الدوري الاسباني (2-4) أمام جيرونا نهاية الاسبوع الفائت.في المقابل، نجح لاعبه الواعد لامين يامال، في أن يصبح أصغر لاعب يقدم تمريرة حاسمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعمر 16 عاماً و153 يوماً، وهو مرر كرة الهدف الاول الذي سجله فيران توريس.