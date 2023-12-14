الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

تشافي يُحطّم رقماً قياسياً سلبيّاً لبرشلونة .. ويامال يتألق

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تشافي يُحطّم رقماً قياسياً سلبيّاً لبرشلونة .. ويامال يتألق
A-
A+

كرة القدم

2023-12-13 | 23:33
تشافي يُحطّم رقماً قياسياً سلبيّاً لبرشلونة .. ويامال يتألق

بهزيمة فريقه برشلونة أمام مضيفه رويال انتويرب البلجيكي

بهزيمة فريقه برشلونة أمام مضيفه رويال انتويرب البلجيكي (2-3) في آخر جولة من جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بات المدرب الاسباني تشافي هرنانديز صاحب رقم تاريخي، ولكن سلبي، في المسابقة، فيما يتعلق بالبلاوغرانا.
وصحيح أن برشلونة كان ضامناً للتأهل وفي الصدارة عن المجموعة الثامنة، فقد بات لتشافي أعلى نسبة هزائم في تاريخ النادي خلال بطولة دوري أبطال أوروبا بنسبة 42.86 بالمائة وأقل نسبة انتصارات وهي 42.86 بالمائة.
ولا يبدو برشلونة في حال طيبة، إذ ظهر مُتصدّعاً وغير متناغم وهي الهزيمة التالية له بعد السقوط في الدوري الاسباني (2-4) أمام جيرونا نهاية الاسبوع الفائت.
في المقابل، نجح لاعبه الواعد لامين يامال، في أن يصبح أصغر لاعب يقدم تمريرة حاسمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعمر 16 عاماً و153 يوماً، وهو مرر كرة الهدف الاول الذي سجله فيران توريس.
 
تشافي يُحطّم رقماً قياسياً سلبيّاً لبرشلونة .. ويامال يتألق

رياضة

كرة القدم

برشلونة

رويال انتويرب

دوري أبطال أوروبا

تشافي هرنانديز

البلاوغرانا

الدوري الاسباني

جيرونا

لامين يامال

فيران توريس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميكا هاميلتون .. من جامع كرات في المان سيتي الى نجم الفريق
فيديو - إليكم مجموعة القمصان المُذهلة التي يمتلكها سباليتي

اقرأ ايضا في كرة القدم

تداعيات الطلاق المحتمل بين راموس ورابيو
23:45

تداعيات الطلاق المحتمل بين راموس ورابيو

لطالما كان سيرخيو راموس وبيلار روبيو نموذجاً للثنائي المثالي

23:45

تداعيات الطلاق المحتمل بين راموس ورابيو

لطالما كان سيرخيو راموس وبيلار روبيو نموذجاً للثنائي المثالي

هل تعلم من هو رئيس نادي جيرونا .. جار برشلونة وقاهره؟
23:42

هل تعلم من هو رئيس نادي جيرونا .. جار برشلونة وقاهره؟

رجل كرة قدم لعب 15 عاماً لنادي مغمور

23:42

هل تعلم من هو رئيس نادي جيرونا .. جار برشلونة وقاهره؟

رجل كرة قدم لعب 15 عاماً لنادي مغمور

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023