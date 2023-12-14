هل تعلم من هو رئيس نادي جيرونا .. جار برشلونة وقاهره؟

في الرابع عشر من أيلول - سبتمبر 2020، عُقد الاجتماع الخاص للمساهمين في نادي جيرونا الاسباني، حيث تم تعيين بيري جوارديولا رئيسا لمجلس الإدارة، والترحيب بمارسيلو كلور كعضو جديد، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من أربعة إلى ستة.وبيري جوارديولا، رئيس مجلس الإدارة، هو رجل كرة قدم، لعب 15 عاماً لنادي (Gimnàstic de Manresa) المغمور، ثم قام بوظائف مختلفة في شركة نايكي، أهمها مدير كرة القدم في كل من إسبانيا والبرتغال.في العام 2009، أسس Media Base Sports، وهي وكالة عالمية لتمثيل اللاعبين، مر من خلالها مدربون ولاعبون رفيعو المستوى مثل بيب جوارديولا وأندريس إنييستا ولويس سواريز وتياجو ألكانتارا على مدار العقد الماضي.أخيرا، بيري غوارديولا، من مواليد العام 1976 (47 عاماً) وهو شقيق بيب غوارديولا، المدرب الحالي لمانشستر سيتي الانجليزي.