اعتقال ممثل نادي بالستينو في فلسطين وحبسه

أعلن نادي بالستينو التشيلياني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل يوم الجمعة الماضي، أنس أبو سرور، منسق الأكاديمية التابعة له في فلسطين، دون توجيه أي تهمة له، وقررت حبسه ستة أشهر.وقال نادي باليستينو عبر منصة إكس "تم اعتقال أبو سرور من جانب الجيش الإسرائيلي، وحكم عليه بالسجن ستة أشهر من دون توجيه أي تهم إليه .. كل الدعم له ولعائلته".وتأسس نادي بالستينو في مدينة أوسورنو جنوبي تشيلي في العام 1920 من قبل مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين، ومنحوه اسم "كلوب ديبورتيفو بالستينو"، أي "النادي الرياضي الفلسطيني"، وهو يعمل على تقديم الدعم والتأييد لقضية فلسطين.وافتتح النادي في شهر تشرين الاول - أكتوبر 2021، أكاديميته في قطاع غزة، إلى جانب أكاديميته في رام الله، وقامت ادارته بحملة لجمع التبرعات لشراء الإمدادات الطبية للجهود الإنسانية في غزة.