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ريبيكا ويلش تكتب تاريخها في الدوري الانجليزي الممتاز

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ريبيكا ويلش تكتب تاريخها في الدوري الانجليزي الممتاز
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كرة القدم

2023-12-15 | 01:39
ريبيكا ويلش تكتب تاريخها في الدوري الانجليزي الممتاز

سيكون يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري تاريخياً

سيكون يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري تاريخياً، حيث تصبح ريبيكا ويلش، أول امرأة تقود مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي التي تجمع فولهام وبيرنلي.
وتعمل ويلش، البالغة 40 عاماً، في الخدمة الصحية الوطنية البريطانيّة الحكومية، وهي بدأت مسيرتها في التحكيم في العام 2010، وأصبحت أول حكمة تقود مباراة في دوري الدرجة الرابعة بين هاروغايت وبورت فايل، وفي الـ"تشامبيونشيب" وفي الدور الثالث من مسابقة الكأس.
وقادت ويلش مباريات مهمة في المسابقات النسائية، سواء محلياً أو في مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023، وسبق أن شاركت كحكمة رابعة في مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في الرابع من تشرين الثاني - نوفمبر الماضي.
 
ريبيكا ويلش تكتب تاريخها في الدوري الانجليزي الممتاز

رياضة

كرة القدم

ريبيكا ويلش

الدوري الإنجليزي الممتاز

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