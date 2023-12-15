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بالفيديو - أمير قطر يحضر مباراة كرة قدم تهدف لجمع 20 مليون ريال للقطاع

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بالفيديو - أمير قطر يحضر مباراة كرة قدم تهدف لجمع 20 مليون ريال للقطاع
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كرة القدم

2023-12-15 | 15:22
بالفيديو - أمير قطر يحضر مباراة كرة قدم تهدف لجمع 20 مليون ريال للقطاع

حضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الجمعة، مباراة كرة قدم ودية بعنوان "لأجل ‏فلسطين"، والتي تهدف إلى جمع تبرعات خيرية لدعم أهالي قطاع غزة، وسط الانتهاكات التي يتعرضون لها ‏من جانب قوات الإحتلال.‏

وأقيمت المباراة بين منتخبي قطر وفلسطين، في استاد المدينة التعليمية، إحدى ملاعب بطولة "كأس العالم 2022"، التي أقيمت في قطر.
 
وتجاوز حضور المباراة 27 ألف مشجع، من بينهم نجوم في الكرة العربية، ومؤثرين وإعلاميين.
وانتهت المباراة بفوز منتخب فلسطين بركلات الترجيح، وحققت هدفها بجمع مبلغ 20 مليون ريال قطر لصالح غزة.

بالفيديو - أمير قطر يحضر مباراة كرة قدم تهدف لجمع 20 مليون ريال للقطاع

رياضة

كرة القدم

أمير قطر

قطاع غزة

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