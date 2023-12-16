فيديو - فلسطين حاضرة في كأس العالم للأندية

تمكن الاهلي المصري من قلب الصورة وتغلب على اتحاد جدّة السعودي

على الرغم من الاستحواذ العالي، وفشل الفرنسي كريم بنزيما في ترجمة ركلة جزاء، تمكن الاهلي المصري من قلب الصورة، وتغلب على اتحاد جدّة السعودي (3-1)، وتأهل الى نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس، يوم الاثنين المقبل.

وكان اللافت بعد نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة في العاصمة السعودية الرياض، الهتافات الجماعية التي أطلقها جمهور الاهلي المصري "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين"، فيما احتفل رئيس النادي محمود الخطيب مع لاعبيه في غرفة الملابس بعد الفوز.

ويلعب أوروا ريد دياموندز الياباني عصر الثلاثاء مع مانشستر سيتي الانجليزي في نصف النهائي الثاني من المسابقة.