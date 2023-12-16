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فيديو - كلاوديو إتشيفيري موهبة ارجنتينية صاعدة تطاردها اوروبا

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فيديو - كلاوديو إتشيفيري موهبة ارجنتينية صاعدة تطاردها اوروبا
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كرة القدم

2023-12-16 | 03:45
فيديو - كلاوديو إتشيفيري موهبة ارجنتينية صاعدة تطاردها اوروبا

تشافي هيرنانديز يتابع الموهبة الأرجنتينية كلاوديو إتشيفيري

أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أنه يتابع الموهبة الأرجنتينية كلاوديو إتشيفيري، البالغ من العمر 17 عاماً.
وبات نجم ريفر بليت، موضع اهتمام مجموعة من الأندية الكبرى في أوروبا، ومن المرجح أن ينتقل الى "القارة العجوز"، إما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو في الصيف، حيث ينتهي عقده في كانون الأول - ديسمبر من العام 2024.
وبعد أن جذب صانع الألعاب المهاجم انتباه كبار الكشافة خلال كأس العالم تحت 17 عاماً، حيث أسهمت أهدافه الثلاثة في وصول الأرجنتين إلى نصف النهائي، تم ربط اللاعب الشاب ببرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وسواهم.
وأفيد بالأمس، أن برشلونة بدأ محادثات مع ريفر بليت بشأن صفقة قد تتجاوز قيمتها 25 مليون يورو لإتشيفيري، وقال تشافي في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة فالنسيا "إيتشيفيري موهبة، وبالإضافة إلى الأهداف الثلاثة ضد البرازيل، فهو لاعب كرة قدم مميز ونحن نتابعه وموضوع على رادار النادي".
 
فيديو - كلاوديو إتشيفيري موهبة ارجنتينية صاعدة تطاردها اوروبا

رياضة

كرة القدم

تشافي هيرنانديز

برشلونة

كلاوديو إتشيفيري

ريفر بليت

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