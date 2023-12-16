هبة عبوك تكشف سبب انفصالها عن حكيمي وعلاقتهما حالياً

كان 2023 عاماً لانفصال المشاهير

كان 2023 عاماً لانفصال المشاهير، وعلى الرغم من أن شاكيرا وبيكيه سرقا كل الأضواء، لكن هذا لم يمنع مفاجآت أخرى بالقدر نفسه، مثل حالة هبة عبوك ولاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي، بعد خمس سنوات من علاقة أنجبت طفلين.

تم اتهام المغربي بالاعتداء الجنسي من قبل امرأة شابة في باريس، ما كشف أن الزوجين كانا يعيشان بالفعل حياة منفصلة لبعض الوقت، لكنهما لم يعطيا أبداً الأسباب الحقيقية لتفكك علاقتهما.

مؤخراً، قررت الممثلة الاسبانية كسر صمتها والكشف عن السبب، وإرسال بعض "الرسائل المسمومة" إلى زوجها السابق "الحب يجب أن يكون دائما حقيقيا"، لكنها أوضحت انها سامحت حكيمي تماماً، وأن هناك صداقة بينهما من أجل طفليهما.

وقالت عبوك التي انتقلت للعيش مع صفليها في مدريد أن الحفاظ على الجانب الإيجابي من كل ما حصل امر ضروري "أنت تتعلم، أنت أكثر تطلبا، إنها دروس في الحياة"، وعلى الرغم من كل ما حصل، اعترفت عبوك بأنها لا تزال منفتحة للعثور على الحب.



