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لماذا أرسل مدرب سان جيرمان جواسيس الى النوادي الليلية؟

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لماذا أرسل مدرب سان جيرمان جواسيس الى النوادي الليلية؟
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كرة القدم

2023-12-16 | 03:49
لماذا أرسل مدرب سان جيرمان جواسيس الى النوادي الليلية؟

إنه ليس أسلوب حياة حر بالنسبة للويس إنريكي

وفقا لصحيفة ليكيب، فقد أرسل مدرب باريس سان جيرمان، الاسباني لويس إنريكي، جواسيس إلى النوادي الليلية في باريس لمعرفة ما إذا كان لاعبوه يخرجون في ليالي سرية.
إنه ليس أسلوب حياة حر بالنسبة للويس إنريكي، الذي يقتل بهجة الحياة للاعبيه، حيث أرسل أحد الموظفين إلى النوادي الليلية في باريس للتحقيق فيما إذا كان لاعبوه يخرجون في ليال سرية أم لا.
وإذ كان الانضباط، تحت قيادته، أحد مبادئه الأساسية كمدرب، فلطالما أحبّ الحفاظ على الشعور بالنظام في غرفة الملابس، وهو يرى أنّ الانحرافات الخارجية يمكن أن تكون ضارة للاعبيه، وقد أظهر الوقت الذي قضاه في سان جيرمان أن ذلك مستمر في سلوكه.
وذكرت الصحيفة الفرنسية القريبة من باريس سان جيرمان، أن مدرب إسبانيا السابق قام بتطبيق نظام تسجيل دخول إلزامي في ملعب التدريب، فاحترام الساعات التي وضعها، والالتزام بالجهد بنسبة 100٪، كانا مبدأين غير قابلين للتفاوض.
ويبدو أن الموظف المكلف بالتجسس على النوادي الليلية، هو نفسه مسؤول عن التحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للاعبين، لمحاولة التأكد من أن الأشخاص المقربين منهم ليس لديهم تأثير سيئ عليهم من حيث إنتاجهم اليومي، وهذه التدابير، على الرغم من تطرفها، يؤمن بها المدرب بشدة.

لماذا أرسل مدرب سان جيرمان جواسيس الى النوادي الليلية؟

رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

لويس إنريكي

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