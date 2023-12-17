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إليكم .. اللاعب الذي يعشقه الجمهور ويسخر من أربطة حذائه

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إليكم .. اللاعب الذي يعشقه الجمهور ويسخر من أربطة حذائه
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كرة القدم

2023-12-17 | 04:20
إليكم .. اللاعب الذي يعشقه الجمهور ويسخر من أربطة حذائه

أصبح في وقت سريع أحد اللاعبين المفضّلين لدى المشجعين في أنفيلد رود

فيما أصبح في وقت سريع أحد اللاعبين المفضّلين لدى المشجعين في أنفيلد رود، إلا أن مظهر أربطة دومينيك سوبوسزلاي "المتكتلة"، دفعت ببعض مشجعي ليفربول إلى المزاح، بأنهم يريدون بيعه الآن.
وانضم النجم المجري إلى ليفربول في الصيف قادماً من آر بي لايبزيج كجزء من تجديد خط وسط الريدز، والذي شهد أيضاً انتقال الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الفائز بكأس العالم للانضمام إلى فريق المدرب الالماني يورجن كلوب من برايتون.
وبدأ سوبوسلاي، البالغ من العمر 23 عاماً، كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع ليفربول، الذي يحتل حالياً صدارة الجدول.
وفي حين استقر قد بشكل رائع، إلا أنّ بعض المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي لم يصدقوا شكل حذاءه، الذي بدا واضحاً خلال رحلة ليفربول إلى بلجيكا قبل مباراة الدوري الأوروبي "الشكليّة" التي خسرها (1-2) امام يونيون سان جيلواز.
فأثناء سيره نحو الطائرة المزينة بمعدات تدريب ليفربول، وقف أمام الكاميرا، ولفت الانتباه إلى اربطة حذائه (Nike Air Force 1) البيضاء، فتحدث بعض المشجعين عن الأربطة السخيفة التي تشبه "المارش ميلو"، فكتب أحدهم "تبدو مثل الحلويات المتساقطة"، وغرّد آخر "يمكنهم ربط بارجة في ليفربول بقناة ليدز بتلك الأربطة".
وعلى الرغم من السخرية، يأمل الجمهور أن يتمكن اللاعب المجري من مواصلة العروض المميزة مساء اليوم الاحد عندما يستقبل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد في أنفيلد رود ضمن مسابقة الدوري.

إليكم .. اللاعب الذي يعشقه الجمهور ويسخر من أربطة حذائه

رياضة

كرة القدم

دومينيك سوبوسزلاي

ليفربول

أليكسيس ماك أليستر

مانشستر يونايتد

أنفيلد رود

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