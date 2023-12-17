فيديو - Apple TV تُصدر فيلماً وثائقياً عن الأسطورة ليونيل ميسي

The first 3 episodes of “Messi Meets America” is now available on Apple TV+



pic.twitter.com/AdOw03ZgF0 — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) October 11, 2023

نشرت Apple TV مقطعاً دعائياً للفيلم الوثائقي الجديد الذي سيصدر في العام 2024 ويركّز على مسيرة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين.فمنذ وصوله إلى الولايات المتحدة مع إنتر ميامي، أصبح ليو ميسي صورة رياضية رائدة لـ Apple TV، المالك الحالي لحقوق بث الدوري الأميركي العالمية، وقد أعلنت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها عن إطلاق فيلم وثائقي جديد يركز على مسيرة ميسي مع منتخب الأرجنتين.وقبل بضعة أسابيع فقط، أطلقت Apple TV مسلسل "Messi Meets America"، الذي يحكي قصة وصول النجم الأرجنتيني إلى نادي انتر ميامي وكيف حصل الفريق على لقب كأس الدوري 2023.وكشفت الشركة عن تفاصيل فيلم الوثائقي الجديد المتعلق بـ"البرغوت" بعنوان "كأس العالم لميسي: صعود أسطورة"، ويستعرض الفيلم المكون من أربعة أجزاء رحلة النجم الكبير مع منتخب الأرجنتين، حيث حمل ثقل بلد على كتفيه متجاوزاً التعثرات في كأس العالم السابقة، التي دفعته الى اعتزال مبكر في عام 2016 ، ثم العودة ليصبح بطلاً ويتوج كأفضل لاعب في نسخة 2022.وأعلنت Apple TV أن السلسلة الجديدة هي من إنتاج Tim Pastore وسترى النور في 21 شباط - فبراير 2024.