لمن أهدى لاوتارو مارتينيز هدفه في مرمى لاتسيو؟

سجل النجم الدولي الارجنتيني هدف فريقه انتر ميلان الاول

سجل النجم الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز، هدف فريقه انتر ميلان الاول في مرمى مضيفه لاتسيو ضمن الجولة 16 من الدوري الايطالي على ملعب الاولمبيكو.

ورفع مارتينيز قميصه الذي كُتب عليه "Fuerza Bahia Blanca" مُهدياً الهدف الى مدينته في وطنه الارجنتين، وتحمل اسم باهيا بلانكا، بعد تعرّضها لعاصفة قوية ادت الى مقتل 13 من مواطنيها على الأقل.

وانتهت المباراة الى فوز الانتر بهدفين نظيفين، وتصدره ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، متقدماً بأربع نقاط على يوفنتوس الذي تعادل مع ميفه جنوى (1-1).



