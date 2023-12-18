مورينيو يُبدّل لاعباً بعد 18 دقيقة على دخوله ثم يعتذر منه !!

قدّم جوزيه مورينيو، مدرب روما، اعتذاراً علنياً لريناتو سانشيز، بسبب استبداله له بعد 18 دقيقة فقط من إشراكه في مباراة الفريق الأخيرة.وتعرّض روما للهزيمة (0-2) أمام بولونيا ليلة أمس الأحد، وهي النتيجة التي تركت فريق مورينيو في المركز السابع في الدوري الإيطالي، بفرق ثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، فيما يحتل الفريق الفائز المركز الرابع في الجدول.وطغت على النتيجة إلى حد ما حادثة غريبة، حين أشرك مورينيو لاعب خط وسط بايرن ميونيخ وبنفيكا السابق سانشيز، المعار إلى روما من باريس سان جيرمان، في بداية الشوط الثاني، ثم عاد وأخرجه بعد 18 دقيقة فقط.وما زاد الطين بلة بالنسبة للاعب البرتغالي، تجاهل مورينيو له أثناء مغادرته الملعب، إذ لم ينظر مدرب تشيلسي وريال مدريد وتوتنهام السابق في اتجاه سانشيز.ولكن، بعد المباراة، تحدث مورينيو عن التبديل غير الاعتيادي واعتذر لسانشيز، وقال "أريد أن أعتذر علناَ لريناتو سانشيز، إنه أمر صعب للغاية بالنسبة للاعب كرة قدم، لكنه صعب أيضاَ على مدرب، لقد فعلت ذلك ثلاث أو أربع مرات في مسيرتي وهذا ليس سهلاَ".وشارك سانشيز في تسع مباريات فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، معظمها من مقاعد البدلاء، وفي حديثه في أيلول - سبتمبر الماضي، انتقد مورينيو لاعب الوسط وزميله في الفريق حسام عوار لكونهما "مصابين دائما".