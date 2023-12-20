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اقتحام منزل حارس باريس سان جيرمان

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اقتحام منزل حارس باريس سان جيرمان
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كرة القدم

2023-12-20 | 00:17
اقتحام منزل حارس باريس سان جيرمان

استمر مسلسل عمليات السطو على لاعبي كرة القدم

استمر مسلسل عمليات السطو التي يتعرّض لها لاعبو كرة القدم، وكان آخر ضحاياها  حارس مرمى باريس سان جيرمان ألكسندر ليتيلييه وعائلته.
واستيقظ ليتيلييه وزوجته كلوي على صوت الإنذار الأمني، الذي تسبب به متسللون الى حديقتهما، فاتصلا على الفور بالشرطة.
وقام المتسللون الأربعة باقتحام المنزل في إيفلين، واحتجزوا الزوجين وطفليهما، البالغين من العمر عامين وستة أعوام كرهائن، وهم يطالبون بالمال والمجوهرات، وأصيبت زوجة ليتيلييه في وجهها من قبل أحد المقتحمين، قبل أن تتدخل الشرطة المتسللين، وتنجح في اعتقال ثلاثة من المتسللين.
وتم وضع شاب يبلغ من العمر 21 عاماً واثنين يبلغان من العمر 16 عاماً قيد الاحتجاز من قبل الشرطة القضائية في فرساي.
 
اقتحام منزل حارس باريس سان جيرمان

رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

ألكسندر ليتيلييه

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