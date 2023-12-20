بوكايو ساكا يقدّم المأوى لضحايا الزلزال المدمر في المغرب

منطقة تارودانت كانت شهدت وفاة 42 شخصا في الكارثة الطبيعية

تبرع نجم أرسنال، بوكايو ساكا، بخمسين حاوية للمساعدة في توفير المأوى لـ255 شخصا تضرروا من الزلزال المدمر في المغرب.

وكانت المغرب تعرضت لأكبر زلزال منذ أكثر من 120 عاما في أيلول - سبتمبر الفائت، وجاء بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقل، حيث كانت محافظتا الحوز وترودانت من بين أكثر المناطق تضررا من الكارثة.