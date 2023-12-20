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استعداداً لكأس آسيا - معسكر منتخب لبنان بدأ شمالاً ويختتمه بلقاء الأردن

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استعداداً لكأس آسيا - معسكر منتخب لبنان بدأ شمالاً ويختتمه بلقاء الأردن
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كرة القدم

2023-12-20 | 00:20
استعداداً لكأس آسيا - معسكر منتخب لبنان بدأ شمالاً ويختتمه بلقاء الأردن

يلتقي منتخب لبنان نظيره الأردني في طرابلس في اليوم الختامي للمعسكر

دخل منتخب لبنان لكرة القدم أمس الثلاثاء  في معسكره الداخلي المقرر اقامته حتى ٢٨ الشهر الحالي، استعداداً لكأس أمم آسيا، وهو الأول له تحت اشراف المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش.
والتقى "رادو" وجهازه الفني المكتمل اللاعبين في بيروت، وقال بأن هذه المحطة هي نقطة البداية "وقد عدت الى لبنان لأنني أعرف الإمكانات الموجودة لدى لاعبيه، وانا على ثقة بأنه يمكننا تكرار النتائج المحققة سابقاً والتي أفتخر بها". 
وأضاف "سيكون لدينا الكثير للعمل عليه في الأسابيع المقبلة، لذا آمل ان تكون الإيجابية حاضرة ضمن المجموعة من اجل مصلحة المنتخب".
وتحدث مدير المنتخب رشيد نصار الى اللاعبين مشدداً على أهمية وضع كل ما مرّ به منتخبنا في الفترة القريبة الماضية جانباً، لكن من دون نسيانه والتعلم منه. 
كما شدد على ضرورة التحلي بأعلى درجات الانضباط والمسؤولية "فأنتم تمثّلون وطنكم وكل الشعب اللبناني والمنتشرين في الخارج، وهؤلاء ينظرون اليكم ويتطلعون لمشاركتكم الإنجازات، لكن هذه المسألة لن تحصل إلا اذا كانت الجديّة وروح المسؤولية حاضرة عند كل فردٍ منكم". 
والتحق ٢٥ لاعباً بالمنتخب الذي انتقل الى طرابلس حيث أقيمت أول حصة تدريبية على ملعب رشيد كرامي البلدي، وحضرت فيها أسماء ناشطة في الخارج، أمثال لاعب الوسط محمد علي الدهيني (تريليبورغ السويدي)، والمهاجمين غابريال بيطار (فانكوفر أف سي الكندي) ودانيال لحود (أتلانتي المكسيكي)، وانضم اليهم المهاجم الشاب ليوناردو شاهين (فالكنبرغس السويدي) للمرة الأولى.
ويلتقي منتخب لبنان نظيره الأردني في طرابلس في اليوم الختامي للمعسكر، على ان يسافر الى العاصمة القطرية الدوحة في الأول من كانون الثاني - يناير المقبل.

استعداداً لكأس آسيا - معسكر منتخب لبنان بدأ شمالاً ويختتمه بلقاء الأردن

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

كأس أمم آسيا

ميودراغ رادولوفيتش

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