أنشيلوتي يستدعي أحد الشُبان الأربعة المتهمين في قضية جنسية

تم استدعاء أحد اللاعبين الشباب الأربعة الذين تم التحقيق معهم

تم استدعاء أحد اللاعبين الشباب الأربعة الذين تم التحقيق معهم لنشرهم مقطع فيديو من محتوى جنسي من قبل المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي لمباراة اليوم الخميس التي تجمع فريقه ريال مدريد مع ألافيس ضمن الجولة 18 من الدوري الاسباني.

هذا هو المدافع راؤول أسينسيو، 20 عاماً، الذي تم استدعاؤه بسبب "طاعون الإصابات" التي تؤثر على "الفريق الأبيض"، وخاصة في الصفّ الخلفي مع غياب دافيد ألابا وميليتاو وميندي وكارفاخال بدواعي الاصابة.

وطلب لاعب لاس بالماس السابق من الادعاء ألا يكون جزءا من القضية، لأنه كان الوحيد من بين الأربعة المتورطين الذين لم يكن لديهم علاقة جنسية مع الفتاة ذات الصلة، ولكن الجريمة المزعومة تتمثل في مشاركته في نشر فيديو غير توافقي لمحتوى جنسي لقاصر.



