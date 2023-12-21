الحكم المُعتدى عليه في أول ردّة فعل .. لن أسامح

قال الحكم التركي خليل أوموت ميلر إنه "لن يغفر" لرئيس نادي أنقرة، فاروق كوجا، بعد لكمه في وجهه على أرض الملعب مع نهاية مباراة في 11 كانون الاول - ديسمبر الجاري.وركض كوجا إلى أرض الملعب، وهاجم ميلر، بعد أن استقبل أنقرة هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 97 من مباراة الدوري التركي الممتاز ضد ريزي سبور.وغادر ميلر، الذي عانى من إصابات وكسر طفيف، المستشفى بعد يومين مع تورم في العين، وقال في أول مقابلة "لا، لم أسامحه (كوجا)، ولن أسامحه، الشخص الذي فعل هذا لكمني، انهرت وسقطت على الأرض، والركلات التي تعرضت لها أثناء وجودي على الأرض أمر لن أنساه أبدا لبقية حياتي".وأضاف الحكم الدولي، الذي أدار مباريات الدوري الممتاز منذ عام 2015 "لهذا السبب، في الضمير، لن أغفر أبداً، لن أسامح بأي شكل من الأشكال، ولن أسامح أبدا أولئك الذين فعلوا ذلك أو أولئك الذين أثاروه".ويقبع كوجا في الحبس الاحتياطي مع شخصين آخرين، وقد منعه الاتحاد التركي لكرة القدم مدى الحياة من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، وتم تغريم نادي أنقرة بلعب خمس مباريات على أرضه من دون جماهير.خليل أوموت ميلر، نادي أنقرة، فاروق كوجا