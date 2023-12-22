تفاصيل مشروع "السوبر ليغ" وقرار محكمة العدل الأوروبية

أعلنت شركة (A22Sports) صاحبة المشروع انتصارها في المعركة القانونية

يقوم النظام المقدم من (A22Sports) على مشاركة 64 نادياً في ثلاث مسابقات، بطولة النجوم (Star) التي تقام بـ 16 نادياً، البطولة الذهبية (Gold) وتجري مع 16 نادياً ايضاً، والبطولة الزرقاء (Blue) مع 32 نادياً.

ويستند نظام المسابقات الثلاث على تقسيم الأندية الى ثمانية في كل مجموعة، يلعبون في الدور الاول ذهاباً وإياباً، بإجمالي 14 مباراة، لمن لا يتمكن من التأهل الى الدور التالي.

بعد ذلك، تتنافس أفضل 8 أندية من كل مسابقة في أدوار إقصائية، بداية من ربع النهائي بنظام الذهاب والعودة، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد، ويهبط أسوأ ناديين في كل دوري إلى الدوري الأدنى، ويتم ترقية أفضل ناديين مباشرة إلى الدرجة الأعلى.

أما النسخة النسائية، فتقام بالطريقة نفسها، بعدد أقل من الأندية (32 فريقا)، مقسمين إلى دوري النجوم والدوري الذهبي.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت بأحقية الأندية في تأسيس دوري السوبر الأوروبي " سوبر ليغ"، مؤكدة أن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، خالفا قانون المنافسة بمنع ظهور البطولة، واحتكار التنظيم للمسابقات القارية.

وأشارت المحكمة إلى أن "قواعد (الفيفا) و(اليويفا) التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية يخضع لموافقتهما المسبقة، مثل دوري السوبر، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانوني"، الا ان ذلك لا يعني بالضرورة وجوب الترخيص لمشروع دوري السوبر.

وأعلنت شركة (A22Sports) صاحبة المشروع انتصارها في المعركة القانونية، فيما أشاد ناديا برشلونة وريال مدريد بقرار المحكمة، بصفتهما المدافعين عنه بإصرار.



