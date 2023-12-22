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"السوبر ليغ" يعلن أولى خطواته: المشاهدة مجانية !!

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&quot;السوبر ليغ&quot; يعلن أولى خطواته: المشاهدة مجانية !!
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كرة القدم

2023-12-21 | 23:29
"السوبر ليغ" يعلن أولى خطواته: المشاهدة مجانية !!

أعلن "السوبر ليغ" عن اطلاق منصة تحمل اسم (UNIFY)

أعلن "السوبر ليغ" عن اطلاق منصة تحمل اسم (UNIFY) سيتم بث جميع المباريات عليها وفق مبدأ المشاهدة المجانية، على أن تصبح مدفوعة في حال رغبة المشترك في عدم مشاهدة مادة اعلانية.
يقوم النظام المقدم من (A22Sports) على مشاركة 64 نادياً في ثلاث مسابقات، بطولة النجوم (Star) التي تقام بـ 16 نادياً، البطولة الذهبية (Gold) وتجري مع 16 نادياً ايضاً، والبطولة الزرقاء (Blue) مع 32 نادياً.
ويستند نظام المسابقات الثلاث على تقسيم الأندية الى ثمانية في كل مجموعة، يلعبون في الدور الاول ذهاباً وإياباً، بإجمالي 14 مباراة، لمن لا يتمكن من التأهل الى الدور التالي.
بعد ذلك، تتنافس أفضل 8 أندية من كل مسابقة في أدوار إقصائية، بداية من ربع النهائي بنظام الذهاب والعودة، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد، ويهبط أسوأ ناديين في كل دوري إلى الدوري الأدنى، ويتم ترقية أفضل ناديين مباشرة إلى الدرجة الأعلى.
أما النسخة النسائية، فتقام بالطريقة نفسها، بعدد أقل من الأندية (32 فريقا)، مقسمين إلى دوري النجوم والدوري الذهبي.
وأعلنت شركة (A22Sports) صاحبة المشروع انتصارها في المعركة القانونية، فيما أشاد ناديا برشلونة وريال مدريد بقرار المحكمة، بصفتهما المدافعين عنه بإصرار.
 

"السوبر ليغ" يعلن أولى خطواته: المشاهدة مجانية !!

رياضة

كرة القدم

A22Sports

برشلونة

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