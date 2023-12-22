مليار يورو تنتظر برشلونة وريال مدريد من "السوبر ليغ"

ريال مدريد وبرشلونة سوف يحصلان معاً على "مكافأة ولاء" تصل إلى مليار يورو

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن ريال مدريد وبرشلونة سوف يحصلان معاً على "مكافأة ولاء" تصل إلى مليار يورو، في حال انطلاق مشروع دوري "السوبر ليغ"، ما سيحل مشاكلهما الاقتصادية تماماً.

وكان العملاقان الإسبانيان الوحيدين اللذين تمسكا بالفكرة، التي تم إطلاقها في العام 2021، بعد أن انسحب 12 نادياً مؤسساً، وأن ذلك سوف يحصل على الأرجح على الرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومات والاتحادات الدولية والقارية والمحلية ضدهما.

وأضافت الصحيفة أن الأندية العشرة المؤسسة الأخرى، بما فيها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، التي انسحبت من المشروع، قد تواجه غرامة قدرها 300 مليون يورو.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت بأحقية الأندية في تأسيس دوري السوبر الأوروبي " سوبر ليغ"، مؤكدة أن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، خالفا قانون المنافسة بمنع ظهور البطولة، واحتكار التنظيم للمسابقات القارية.

وأشارت المحكمة إلى أن "قواعد (الفيفا) و(اليويفا) التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية يخضع لموافقتهما المسبقة، مثل دوري السوبر، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانوني"، الا ان ذلك لا يعني بالضرورة وجوب الترخيص لمشروع دوري السوبر.

وأعلنت شركة (A22Sports) صاحبة المشروع انتصارها في المعركة القانونية، فيما أشاد ناديا برشلونة وريال مدريد بقرار المحكمة، بصفتهما المدافعين عنه بإصرار.