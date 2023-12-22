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فيديو - دي ماريا يواصل نثر سحره في الملاعب

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فيديو - دي ماريا يواصل نثر سحره في الملاعب
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كرة القدم

2023-12-21 | 23:33
فيديو - دي ماريا يواصل نثر سحره في الملاعب

شغف أنخيل دي ماريا بكرة القدم لم يتغيّر

على الرغم من تحقيقه لقب بطولة كأس العالم منذ حوالي العام في قطر، واعتزاله اللعب الدولي، ومن كلّ الألقاب والأرقام والانجازات التي حققها، إلّا أنّ شغف أنخيل دي ماريا بكرة القدم لم يتغيّر.
وفي السياق، ما زال دي ماريا، البالغ 35 عاماً، ينشر سحره في الملاعب، وهذه المرة مع بنفيكا البرتغالي، إذ سجّل هدفاً هو الخامس له في الدوري، يدلّ على مدى إبداع اللاعب الأرجنتيني.
وانتقل دي ماريا إلى النادي البرتغالي بداية الموسم الحالي قادماً من يوفنتوس الايطالي، وشارك معه في عشرين مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف في مختلف المسابقات، وهو عدد الأهداف نفسه التي سجلها الموسم الماضي مع "السيدة العجوز" ولكن في أربعين مباراة.

 
فيديو - دي ماريا يواصل نثر سحره في الملاعب

رياضة

كرة القدم

كأس العالم

أنخيل دي ماريا

بنفيكا

يوفنتوس

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