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"الأمير هاري" يعايد جمهوره بفيديو لمناسبة عيد الميلاد

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&quot;الأمير هاري&quot; يعايد جمهوره بفيديو لمناسبة عيد الميلاد
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كرة القدم

2023-12-21 | 23:49
"الأمير هاري" يعايد جمهوره بفيديو لمناسبة عيد الميلاد

واصل كين، تألقه مع بايرن ميونيخ الذي انضم اليه هذا الموسم

نشر هاري كين، النجم الانجليزي الدولي، مهاجم بايرن ميونيخ الالماني، فيديو لافت على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، عايد فيه عشاقه لمناسبة حلول عيد الميلاد.
وواصل كين، تألقه مع بايرن ميونيخ الذي انضم اليه هذا الموسم، حيث نجح في التحوّل الى ماكنة أهداف، وسجل هدف الفوز أول أمس الاربعاء في مرمى المضيف فولفسبورغ (2-1)، رافعاً رصيده الى 21 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة في 15 مباراة في الدوري الألماني، تصدر بها ترتيب الهدافين.
ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في ترتيب البوندسليجا، برصيد  38 نقطة مع مباراة مؤجلة مع يونيون برلين، متأخراً بأربع نقاط عن بايرليفركوزن المتصدر.
 
"الأمير هاري" يعايد جمهوره بفيديو لمناسبة عيد الميلاد

رياضة

كرة القدم

هاري كين

بايرن ميونيخ

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