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بسبب صورة .. إيرلينج هالاند "صُنع في مختبر"

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بسبب صورة .. إيرلينج هالاند &quot;صُنع في مختبر&quot;
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كرة القدم

2023-12-24 | 03:24
بسبب صورة .. إيرلينج هالاند "صُنع في مختبر"

شارك النجم النرويجي صوراً لعضلات ساقيه أثناء التدريب في السعودية

ادعى المشجعون أن إيرلينج هالاند "صُنع في مختبر"، بعد أن شارك النجم النرويجي صوراً لعضلات ساقيه أثناء التدريب في المملكة العربية السعودية.
وشارك مهاجم مانشستر سيتي صورة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد جلسة تدريبية ورمزاً تعبيرياً للساعة الرملية التي تعكس قُرب عودته من الاصابة، بعد ان غاب عن آخر ثلاث مباريات، ولم يشارك في الفوز بلقب كأس العالم للأندية على حساب فلومينينسي البرازيلي (4-0).
وعلى الرغم من الاهتمام بموعد عودة هالاند إلى اللعب، فإن المشجعين ركزوا بدلاً من ذلك على عضلات ساقيه، وعلق أحدهم أن "هالاند صُنع في المختبر"، وقال آخر "يمكن لساق واحدة فقط إطعام عائلة لفصل الشتاء"، وكتب ثالث "ما هي تلك الأرجل؟" ورابع "انظر إلى تلك الأرجل".
وسجل هالاند 19 هدفاً في 22 مباراة لمان سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدفاً، وهو أثبت النجم أنه أساسيّ في مساعدة الفريق سيتي على تأمين الفوز بالثلاثية في الموسم الماضي، حيث سجل 52 هدفاً في 53 مباراة.
ويأمل مان سيتي أن يتمكن هالاند من العودة بسرعة إلى لياقته الكاملة لقيادة دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل فريق المدرب بيب جوارديولا حاليا المركز الرابع في الترتيب بفرق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر.
 
بسبب صورة .. إيرلينج هالاند "صُنع في مختبر"

رياضة

كرة القدم

إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي

فلومينينسي

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