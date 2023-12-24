هل تُصدّقون أن ثروة رونالدو أقل 40 مرّة من ماتيو فلاميني؟

اسم أقل شهرة تفوق على رونالدو من حيث الثروة

كريستيانو رونالدو، الذي تجاوز زملاءه ومنافسيه في الإنجازات داخل وخارج الملعب، هو أحد أغنى لاعبي كرة القدم، ولكن ..

يبدو أن اسماً أقل شهرة قد تفوق عليه من حيث الثروة، فعلى الرغم من أنّ جوائز لاعب كرة القدم الفرنسي السابق ماتيو فلاميني لا تقترب حتى من أرقام رونالدو، الا انه تجاوز نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق مالياً، إذ أنّ صافي ثروته هي أكبر 40 مرة من ثروة النجم البرتغالي.

ووضع فلاميني أسس النجاح المالي، خلال فترة وجوده في نادي ميلان، عندما أسس مع شريكه باسكوال جراناتا، شركة "GF Biochemicals " التي تعنى بالكيمياء الحيوية، واستثمرا الملايين فيها بهدف إنتاج حمض الليفولينيك، وهو بديل للزيت الاصطناعي المصنوع من نفايات الخشب والذرة.

وفي العام 2015، أصبحت الشركة الأولى في العالم التي تنتج هذا الحمض بكميات كبيرة، والتي يمكنها الحلول مكان النفط في عمليات تصنيع المواد المختلفة.

ويتولى فلاميني مهمة الرئيس التنفيذي الرسمي للشركة، التي تقدر قيمتها بـ21 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يتجاوز صافي ثروة رونالدو المثيرة للإعجاب البالغة 500 مليون جنيه إسترليني بأكثر من 40 مرة.



