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فيديو - ايكاردي يصطدم بالقائم بعنف وعينه المتورمة بطلة الحدث

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فيديو - ايكاردي يصطدم بالقائم بعنف وعينه المتورمة بطلة الحدث
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كرة القدم

2023-12-25 | 04:16
فيديو - ايكاردي يصطدم بالقائم بعنف وعينه المتورمة بطلة الحدث

خطف الارجنتيني ماورو ايكاردي لاعب غلطة سراي الأضواء

الليلة الماضية، شاهد مشجعو كرة القدم التعادل السلبي في "التنافس الأبدي" بين فنربهشة وغلطة سراي في الدوري التركي الممتاز. 
وخطف الارجنتيني ماورو ايكاردي لاعب غلطة سراي، الأضواء بسبب اصطدامه القاسي بقائم المرمى ومغادرته الملعب بـ"عين سوداء".
وبقي فنربهشة في الصدارة برصيد 44 نقطة، متفوقاً بفرق الأهداف على غلطة سراي، حامل اللقب، الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، علماً أن الثنائي يبتعد بفرق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيهما طرابزون سبور.
 
 
فيديو - ايكاردي يصطدم بالقائم بعنف وعينه المتورمة بطلة الحدث

رياضة

كرة القدم

فنربهشة

غلطة سراي

الدوري التركي الممتاز

ماورو ايكاردي

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