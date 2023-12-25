فيديو - ايكاردي يصطدم بالقائم بعنف وعينه المتورمة بطلة الحدث

خطف الارجنتيني ماورو ايكاردي لاعب غلطة سراي الأضواء

الليلة الماضية، شاهد مشجعو كرة القدم التعادل السلبي في "التنافس الأبدي" بين فنربهشة وغلطة سراي في الدوري التركي الممتاز.

وخطف الارجنتيني ماورو ايكاردي لاعب غلطة سراي، الأضواء بسبب اصطدامه القاسي بقائم المرمى ومغادرته الملعب بـ"عين سوداء".

وبقي فنربهشة في الصدارة برصيد 44 نقطة، متفوقاً بفرق الأهداف على غلطة سراي، حامل اللقب، الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، علماً أن الثنائي يبتعد بفرق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيهما طرابزون سبور.