النادي الأسوأ .. 19 هزيمة في العام 2023

متجاوزاً في عدد الهزائم أي نادي آخر

ذكّرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي تعرض لـ19 هزيمة في الدوري الانجليزي الممتاز خلال العام 2023، متجاوزاً في عدد الهزائم أي نادي آخر، في ثاني أسوأ سلسلة "للبلوز" خلال عام واحد في البريميرليغ، منذ العام 1993، حين خسر في 20 مباراة.

أما شبكة سكواكا للإحصائيات، فقد أشارت الى أن تشيلسي تلقى أربع هزائم متتالية خارج أرضه في البريميرليغ، لأول مرة منذ 23 عاماً، وتتبقّى له مباراتين في البريميرليغ، قبل نهاية العام، على ملعبه بمواجهة كريستال بالاس وخارج ملعبه أمام لوتون تاون.

وكان تشيلسي خسر أمام مضيفه وولفرهامتبون (1-2) أمس الأحد على ملعب مولينيو، ضمن الجولة 18 من الدوري الانجليزي الممتاز.



