فيديو - ضربة قاضية تطيح البطل الروسي وتُفقده لقبه

قبل سبع ثواني على نهاية الجولة الخامسة والنزال الرئيسي

أسقط الروسي ألبيرت تومينوف مواطنه أوستارمحمد حجيجوادوف، بالضربة القاضية قبل سبع ثواني على نهاية الجولة الخامسة والنزال الرئيسي من حدث (ACA 168) الذي جمعهما ليل أمس الأحد، في العاصمة الروسية موسكو.

وانتزع تومينوف، البالغ 31 عاماً، لقب اتحاد (ACA) للفنون القتالية المختلطة (MMA) ، محققاً انتصاره الثامن توالياً، والخامس والعشرين خلال مسيرته الاحترافية، مقابل أربع هزائم، وتأهل إلى نهائي (ACA Grand Prix)، فيما تلقى حجيجوادوف، البالغ 32 عاما، للهزيمة السابعة مقابل 17 انتصاراً.



