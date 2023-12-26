فيديو لبرشلونة يُرحّب فيه بقدوم فيتور روكي

نشرت حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي برشلونة الاسباني فيديو رائع من سبع ثواني

نشرت حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي برشلونة الاسباني فيديو رائع من سبع ثواني للترحيب بالمهاجم البرازيلي فيتور روكي الذي يُتوقع وصوله يوم غد الاربعاء الى عاصمة كاتالونيا للانضمام الى فريقها واكمال النصف الثاني من الموسم معه.

وارتدى روكي قميص برشلونة لأول مرة قبل وصوله إلى العاصمة الكاتالونية، كما أظهر النادي على الشبكات الاجتماعية، لكنه لا يزال في بلاده، حيث من المقرر أن يصل إلى مقرّه الجديد يوم غد، لبدء رحلته كلاعب للبلاوغرانا.

واستغل فيتور روكي فترته الاخيرة في البرازيل للاحتفال بعيد الميلاد مع عائلته وعائلة زوجته الجديدة دايانا، حيث ارتدوا جميعا ملابس حمراء.



