صورة - رياض محرز يتضامن مع غزة بصورة مُعبّرة

جدد تضامنه مع قطاع غزة في ظل تعرضه المستمر للعدوان الإسرائيلي

نشر النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، صورة عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، جدد من خلالها تضامنه مع قطاع غزة في ظل تعرضه المستمر للعدوان الإسرائيلي.

والصورة من نصفين، الاول يميناً، يمثل شجرة عيد الميلاد مضاء بشكل طبيعي وكتب عليه "(The World) العالم"، والثاني يساراً، يمثل لهيب انفجار قنبلة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكتب عليه "(GAZA) غزة".

وتُعبّر الصورة عن التناقض الهائل في الكون، حيث يعيش معظمه فرحة واحتفالات عيد الميلاد، ويضيء شجرته، فيما تُضاء غزة بالقصف الاسرائيلي على قاطنيها.