كريستيانو يتفوق على كين ومبابي وهالاند

توج كريستيانو رونالدو هدافاً للعام 2023

توج كريستيانو رونالدو هداف العام 2023، حيث تخطى هاري كين وكيليان مبابي بعد تسجيله الهدف رقم 53 ليل أمس الثلاثاء.

فبعمر 38 عاماً، ما زال الأسطورة البرتغالي يكتب تاريخه الخاص في عالم كرة القدم، وذلك بعد أن سجّل هدفين من ركلتيّ جزاء في فوز فريقه النصر على اتحاد جدّة (5-2) ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي، ووصل إلى 53 هدفاً في سنة 2023، منها 43 مع النادي و10 مع منتخب البرتغال.

وخلف كريستيانو رونالدو، الانجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ الالماني (52) ثم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (52) والنرويجي إيرلينغ هالاند ماكنة مانشستر سيتي (50).

ولا يزال في جعبة كريستيانو مباراة واحدة هذا العام، لتوسيع الفارق مع باقي اللاعبين، أما هالاند فلديه مباراتين، في حين أنهى كين ومبابي جميع مبارياتهما في 2023.



