فيديو - جمهور أستون فيلا يهتف لإقالة تين هاغ

وأخيراً، فاز مانشستر يونايتد وسجّل "الشياطين الحُمر" هدفًاً

وأخيراً، فاز مانشستر يونايتد، وسجّل "الشياطين الحُمر" هدفًاً، بعد صيام دام سبع ساعات، بل وأخيراً سجّل هويلاند هدفه الأوّل مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ١٨ مباراة.!

لكن هذا الفوز لم يكن سهلاً، فاليونايتد أنهى الشوط الأوّل من مباراته ضدّ أستون فيلا في أولد ترافورد، متأخّراً بهدفين نظيفين، في تأخر استمر حتى الدقيقة ٥٩ حين سجّل غارنانشو، ثم ضاعف النتيجة (٧١)، قبل أن ينهي هويلاند صيامه (٨٢).

معاناة مانشستر يونايتد المستمرة منذ بداية الموسم، وتأخّره في بداية المباراة، جعلت جمهور أستون فيلا يسخر منه ويردّد في المدرجات هتاف "ستتم إقالتك في الصباح" للمدرّب ايريك تين هاغ.

طبعاً، فرحة مشجعي فيلا لم تستمرّ، إذ خسر فريقهم المباراة (2-3) في الجولة 19 من الدوري، أمّا إقالة المدرّب الهولندي فهي لا تبدو قريبة على الإطلاق.