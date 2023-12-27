صورة - لم تُبعدهما المسافة .. رونالدو يُقدم هدية الى نجل مارسيلو

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي مارسيلو، مسيرة العلاقة الرائعة التي جمعتهما كلاعبين وزميلين في ريال مدريد، وتحولت الى صداقة، على الرغم من بُعد المسافة بينهما.يلعب رونالدو حالياً في النصر السعودي، فيما عاد مارسيلو الى بلاده لاعباً في صفوف فلومينينسي، لكن هذه المسافة لم تؤثر في صداقة امتدت لتسع سنوات معاً، في غرفة خلع الملابس في ريال مدريد.وفي السياق، قام النجم البرتغالي بلفتة لطيفة تجاه الابن الثاني لظهير فلومينينسي من خلال منحه قميص فريق النصر مع توقيعه عليه.وشكر ليام، ابن مارسيلو الصغير، رونالدو على الهدية من خلال رسالة على انستغرام "شكرا جزيلا لك، كريس، أنا أعشقك وأنت معبودي".